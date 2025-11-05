Russische Unternehmen schalten massiv auf Überlebens- und Explorationsmodus um

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die russischen Unternehmen geraten zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Sie schalten tatsächlich auf Überlebensmodus um.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Auslandsgeheimdienstes der Ukraine.

Nach Angaben des SZRU waren im dritten Quartal 2025 die Hauptprobleme der Unternehmen der Ausfall von Geschäftspartnern, die sinkende Nachfrage und der Mangel an Betriebskapital.

Nach Angaben des Nachrichtendienstes berichteten 38,9 % der Unternehmen über Zahlungsverzögerungen ihrer Partner, verglichen mit 25 % vor einem Jahr. Ein Rückgang der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen wird von 34% der Unternehmen beobachtet, und 32,4% leiden unter einem Mangel an Betriebskapital. Logistische Probleme meldeten 15% der befragten Unternehmen, während es vor einigen Monaten nur 10% waren.

Um sich über Wasser zu halten, senken 68% der Unternehmen ihre Kosten, vor allem in der Verwaltung (80%) und im Service (37%). Weitere 15% haben Investitionsprogramme ausgesetzt und Entwicklungspläne aufgeschoben.

Die Unternehmen schätzen die wirtschaftliche Lage als „schwierig und besorgniserregend“ ein. Auch die erwartete Senkung des Leitzinses im Jahr 2026 ist nicht ermutigend: Anstatt sich zu entwickeln, konzentrieren sich die Unternehmen auf das Überleben. Der Anstieg des Anteils der Zahlungsausfälle von 25% auf 38,9% deutet auf eine Rezession im Unternehmenssektor hin, die sich zu einer systemischen Krise ausweiten könnte.

Der Zusammenbruch der russischen Wirtschaft