In Novovolynsk sind nach dem Angriff Strom und Wasser ausgefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Stadt waren Explosionen zu hören, woraufhin die lokalen Behörden einen Angriff eines unbemannten Fluggeräts auf eine kritische Infrastruktur meldeten.

Russische Drohnen griffen am Freitagabend, dem 6. Februar, Novovolynsk an. Nach dem Angriff kam es in der Stadt zu Unterbrechungen der Strom- und Wasserversorgung, berichtet Suspilne.

Es wird berichtet, dass die ersten Explosionen gegen 20:00 Uhr zu hören waren. Zuvor hatten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte über die Bewegung russischer Drohnen in Richtung der Stadt informiert. Weniger als eine Stunde später waren in Novovolynsk erneut Explosionen zu hören. Danach fiel in der Stadt der Strom aus und die Wasserversorgung wurde unterbrochen.

Nach Angaben des amtierenden Leiters der regionalen Militärverwaltung, Roman Romanyuk, griff die Russische Föderation eine kritische Infrastruktur an. Am Ort des russischen Angriffs sind alle zuständigen Dienste im Einsatz, die Beseitigung der Folgen dauert an.

Bürgermeister Boris Karpus teilte mit, dass es aufgrund des Stromausfalls zu Störungen im Mobilfunknetz kommen kann. Seinen Angaben zufolge soll in einigen Stunden mit dem Start der Generatoren am örtlichen Wasserwerk begonnen werden. Die Wärmeversorgung funktioniert, jedoch kann es zu einem Druckabfall im Netz kommen.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum Freitag und am Morgen haben russische Angreifer sieben Raketen und 328 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. Die meisten feindlichen Ziele wurden abgeschossen bzw. zerstört.