Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das russische Verteidigungsministerium hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, die Ukraine bereite angeblich eine „Provokation“ vor, um die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin zu stören.

Quelle: Telegram-Post des russischen Verteidigungsministeriums

Einzelheiten: In der Erklärung heißt es, dass die Provokation angeblich in der Stadt Tschuhujiw in der Region Charkiw durchgeführt werden soll. Angeblich hat der Sicherheitsdienst der Ukraine ausländische Journalisten dorthin gebracht „unter der Legende, eine Reihe von Berichten über die Bewohner der Stadt in der Frontzone vorzubereiten“.

Die russische Agentur behauptet, dass „vor dem Gipfel am Freitag ein provokativer Angriff mit einem unbemannten Luftfahrzeug und Raketen auf eines der dicht besiedelten Wohngebiete oder ein Krankenhaus mit einer großen Anzahl ziviler Opfer geplant ist“. Dies muss von den hinzugezogenen westlichen Journalisten sofort „aufgezeichnet“ werden“.

Angeblich plant die Ukraine, Russland für diesen Schlag verantwortlich zu machen, um einen „negativen Medienhintergrund“ und „Bedingungen für eine Störung“ der Verhandlungen zu schaffen.