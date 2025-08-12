FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Das russische Verteidigungsministerium hat die Ukraine beschuldigt, im Vorfeld der Gespräche zwischen Trump und Putin "eine Provokation" vorzubereiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Das russische Verteidigungsministerium hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, die Ukraine bereite angeblich eine „Provokation“ vor, um die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin zu stören.

Quelle: Telegram-Post des russischen Verteidigungsministeriums

Einzelheiten: In der Erklärung heißt es, dass die Provokation angeblich in der Stadt Tschuhujiw in der Region Charkiw durchgeführt werden soll. Angeblich hat der Sicherheitsdienst der Ukraine ausländische Journalisten dorthin gebracht „unter der Legende, eine Reihe von Berichten über die Bewohner der Stadt in der Frontzone vorzubereiten“.

Die russische Agentur behauptet, dass „vor dem Gipfel am Freitag ein provokativer Angriff mit einem unbemannten Luftfahrzeug und Raketen auf eines der dicht besiedelten Wohngebiete oder ein Krankenhaus mit einer großen Anzahl ziviler Opfer geplant ist“. Dies muss von den hinzugezogenen westlichen Journalisten sofort „aufgezeichnet“ werden“.

Angeblich plant die Ukraine, Russland für diesen Schlag verantwortlich zu machen, um einen „negativen Medienhintergrund“ und „Bedingungen für eine Störung“ der Verhandlungen zu schaffen.

  • * Es ist* anzumerken*, dass die russischen Behörden solche Erklärungen oft benutzen, um ihre eigenen aggressiven Aktionen zu rechtfertigen.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 211

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)15 °C  Ushhorod16 °C  
Lwiw (Lemberg)14 °C  Iwano-Frankiwsk14 °C  
Rachiw13 °C  Jassinja13 °C  
Ternopil13 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)16 °C  
Luzk16 °C  Riwne16 °C  
Chmelnyzkyj13 °C  Winnyzja14 °C  
Schytomyr14 °C  Tschernihiw (Tschernigow)13 °C  
Tscherkassy16 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)15 °C  
Poltawa14 °C  Sumy13 °C  
Odessa20 °C  Mykolajiw (Nikolajew)18 °C  
Cherson18 °C  Charkiw (Charkow)16 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)17 °C  Saporischschja (Saporoschje)17 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)17 °C  Donezk18 °C  
Luhansk (Lugansk)15 °C  Simferopol15 °C  
Sewastopol20 °C  Jalta19 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“