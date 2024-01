Das russische Verteidigungssystem auf der Krim wurde beschädigt - Humenjuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei dem Angriff der Streitkräfte der Ukraine auf die militärischen Einrichtungen der Russen in Sewastopol am 4. Januar wurde nicht nur der Kommandoposten getroffen, sondern auch das Verteidigungssystem der Invasoren schwer beschädigt. Darüber auf Luft Suspilne. Dagegen sagte der Vertreter der Verteidigungskräfte des Südens der Ukraine Natalija Humenjuk.

„Es ist nicht nur ein Gefechtsstand getroffen worden, im Laufe des vergangenen Tages hat es wirklich starke Kampfhandlungen gegeben, darunter auch schwere Schäden am Verteidigungssystem auf der Halbinsel Krim“, sagte sie.

Humenjuk merkte an, dass dies nicht die erste Niederlage ist, die die Russen dazu zwingt, ihr Verteidigungssystem auf der Krim ernsthaft zu reformieren.

„Jetzt haben sie wieder die gleiche Hysterie mit der Verlagerung, versuchen zu manövrieren und sowohl die Schutzsysteme selbst als auch die Einrichtungen, die sie schützen, anderswo zu platzieren“, sagte die Sprecherin.

Außerdem habe das russische Militär vor kurzem die Abschussrampen für Shaheds verlegt – von Kap Chauda in das Gebiet von Balaklawa. Dies geschah nach starken früheren Angriffen der Streitkräfte der Ukraine.

Wir möchten daran erinnern, dass am 4. Januar in der Nähe von Sewastopol ein Stützpunkt der russischen Besatzungstruppen getroffen wurde. Generalleutnant Mykola Oleshchuk, Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, sagte, dass es sich bei den Explosionen in Sewastopol und Jewpatoria um eine Sonderoperation mit Beteiligung der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine handelte.

Die Russische Föderation gab an, dass bei dem Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf die Krim am 4. Januar 23 Militärangehörige getötet wurden. Unter den Toten sind hochrangige Offiziere und Spezialkräfte.