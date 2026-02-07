Russland hat einen Angriff auf Cherson durchgeführt, wobei es zu Verletzungen unter der Zivilbevölkerung gekommen ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zunächst wurde berichtet, dass eine 71-jährige Frau und ein 93-jähriger Mann von den feindlichen Angriffen getroffen wurden. Nach einiger Zeit wurde bekannt, dass die Zahl der Opfer auf drei gestiegen ist.

Um ca. 14:10 Uhr am Samstag, dem 7. Februar, beschossen russische Kriegsverbrecher den Bezirk Dniprovsky in Cherson. Dies teilte die Pressestelle der Militärverwaltung der Region Cherson mit.

Es ist von drei Opfern bekannt.

Zunächst wurde berichtet, dass eine 71-jährige Frau und ein 93-jähriger Mann von den feindlichen Angriffen getroffen worden seien. Bei beiden wurden Explosionsverletzungen diagnostiziert, bei der Frau zusätzlich Splitterverletzungen an Kopf und Armen.

Nach einiger Zeit wurde bekannt, dass die Zahl der Opfer des russischen Beschusses des Dnipro-Bezirks von Cherson auf drei gestiegen ist.

Mediziner leisteten einer 76-jährigen Frau Hilfe, die eine Kontusion, eine Explosionsverletzung und ein geschlossenes Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass ein Einwohner von Gavrilowka ins Krankenhaus eingeliefert wurde, der bereits am 2. Februar von den Russen mit einer Drohne angegriffen worden war.

Bei dem 72-jährigen Mann wurden eine Explosionsverletzung sowie multiple Splitterverletzungen im Gesicht, an den Armen und Beinen diagnostiziert.

Kürzlich wurde berichtet, dass die Russen innerhalb eines Tages vier Zivilisten in der Region Cherson getötet haben.