Russland greift die Ukraine massiv mit Drohnen an: Wo bleibt der Alarm und die Drohung mit Schlägen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 8. Juni haben die Russen eine große Anzahl von Drohnen in der Ukraine gestartet. Diesbezüglich wurde in vielen Regionen die Alarmstufe erhöht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Die ersten Drohnen wurden um 19:43 Uhr in der Region Sumy gesichtet. Sie bewegten sich in Richtung der Region Tschernihiw.

Eine neue Gruppe von Drohnen aus dem Süden wurde gesichtet, die sich in Richtung Norden der Region Saporischschja und Osten der Region Dnipro bewegte.

Von diesem Moment an bis 22:20 Uhr wurden feindliche Drohnen in den Regionen Sumy, Tschernihiw, Dnipro, Saporischschja, Poltawa, Charkiw, Donezk, Kirowohrad und Kyjiw gesichtet. Sie können die genaue Bewegung zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Foto unten sehen.

Es sollte auch erwähnt werden, dass um 22:45 Uhr in Kiew ein Luftangriffsalarm ausgelöst wurde. Er wurde ebenfalls durch Drohnen ausgelöst.

„In Kiew wurde aufgrund der Bedrohung durch Angriffsdrohnen ein Luftalarm ausgerufen. Wir fordern die Einwohner der Stadt auf, sich sofort in die nächstgelegenen Schutzräume zu begeben und dort zu bleiben, bis der Alarm beendet ist“, teilte die Militärverwaltung der Stadt Kiew mit.

Ab sofort sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus.

