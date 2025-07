Russland hat ein Grenzdorf in der Region Charkiw angegriffen: Es gab Brände und ein Gebäude wurde zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute Nachmittag, am 5. Juli, haben die Russen ein Dorf an der Frontlinie in der Region Charkiw mit Luftbomben beschossen. Der Angriff führte zu Bränden, Schäden an Häusern und Autos.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Staatlichen Notdienstes der Ukraine.

„Heute Nachmittag hat die russische Luftwaffe zweimal das Dorf Prykolotne in der Gemeinde Vilkhuvata im Bezirk Kupjansk mit gelenkten Bomben angegriffen“, heißt es in der Erklärung.

Der Notdienst gab an, dass als Folge der Treffer:

eine Lagerhalle, ein Nichtwohngebäude und Brennholz mit einer Gesamtfläche von 850 Quadratmetern in Brand geraten sind;

ein weiteres Lagergebäude zerstört wurde;

Lastwagen und ein Privathaus beschädigt wurden.

Foto: die Nachwirkungen des Angriffs auf das Dorf an der Front (t.me/dsns_telegram)

„14 Rettungskräfte und 3 Fahrzeuge, darunter eine medizinische Einheit des Staatlichen Rettungsdienstes, waren am Tatort im Einsatz“, fügten die Retter hinzu.

Es ist auch bekannt, dass es keine Verletzten gab.

