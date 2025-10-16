Russland hat die Intensität seiner Angriffe an der Ostfront um 30% erhöht: Das sagt das Militär

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Feind hat die Intensität seiner Angriffe auf die östliche Frontlinie um 30% erhöht. Im Laufe des vergangenen Tages kam es zu 23 Gefechten, bei denen der Feind erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung hinnehmen musste.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sprechers der Militärgruppe „Ost“, Hauptmann Hryhoriy Shapoval, während eines TV-Marathon.

„In den letzten 24 Stunden gab es 23 Gefechte in unseren Gebieten, bei denen dem Feind erhebliche Verluste zugefügt wurden. 555 feindliche Soldaten wurden unwiederbringlich vernichtet, feindliche Ausrüstung und elektronische Kriegsführungssysteme wurden beschädigt“, sagte er.

Shapoval sagte, dass der Feind versucht, in kleinen Angriffsgruppen von 4-6 Personen in das vom ukrainischen Militär kontrollierte Gebiet einzudringen, die mit leichten motorisierten Fahrzeugen ankommen und dann versuchen, sich zu sammeln und Angriffe in Gruppen von 25-30 Personen auszuführen.

Er stellte auch fest, dass die Intensität der feindlichen Angriffe in letzter Zeit um 30% zugenommen hat, was mit den Wetterbedingungen – Regen und Nebel – zu erklären ist.

Wie Shapoval zusammenfasste, versucht der Feind also, sich unbemerkt einzuschleichen, aber es gelingt ihm nicht.

Lage an der Frontlinie