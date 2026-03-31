Russland hat seine Angriffe auf Pokrowsk deutlich verstärkt – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Feind versucht, in den Gebieten von 12 Ortschaften durchzubrechen. Einheiten der ukrainischen Streitkräfte haben bereits rund 40 Angriffe abgewehrt.

Seit Beginn des Tages und bis 16:00 Uhr kam es an der Front zu 88 russischen Angriffen. Die Hälfte der feindlichen Angriffe wurde im Raum Pokrowsk verzeichnet, wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in seinem Lagebericht am Dienstag, dem 31. März, mitteilte.

So versuchte der Feind in der Richtung Südslobodsk dreimal, seine Position in den Gebieten Stariza, Wowtschanski Chutor und Ochrimowka zu verbessern. Ein Angriff dauert noch an.

In der Richtung Kupjansk hat der Feind einmal in der Gegend von Nova Kruglyakivka einen Angriff durchgeführt.

In der Richtung Lyman .* haben unsere Soldaten zwei Versuche der Angreifer abgewehrt, in Richtung der Ortschaften Drobyschewo und Lyman vorzudringen.

In der Richtung auf Slowjansk .* versuchten die Angreifer zweimal, in Richtung Reznikivka und Rai-Olexanderivka vorzustoßen.

In der Richtung Kramatorsk .* griffen die Angreifer einmal in Richtung Konstantinowka an.

In Richtung Konstantinowka .* führten die Angreifer 16 Angriffe in der Nähe der Ortschaften Sofijewka, Iwanopolje, Iljinowka, Pleschtschijewka, Rusin Jar, Nikolajpolje und Konstantinowka durch. Drei Angriffe dauern noch an.