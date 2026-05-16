Angriffe der Russischen Föderation: In der Region Dnipropetrowsk sind Dutzende Autos und Mopeds in Flammen aufgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russische Angreifer haben drei Bezirke der Region mehr als 20 Mal mit Drohnen und Artillerie angegriffen.

In der Region Dnipropetrowsk wurde infolge der russischen Angriffe eine Person verletzt, etwa 40 Fahrzeuge brannten aus. Dies teilte der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung, Olexander Hanzha, am Samstag, dem 16. Mai, auf Telegram mit.

Seinen Angaben zufolge griff der Feind drei Bezirke der Region mehr als 20 Mal mit Drohnen und Artillerie an.

„Im Bezirk Nikopol waren die Gemeinden Nikopol, Marhanezkaja, Tschernogrygorowka, Pokrowka und Mirivka von den Angriffen betroffen. 17 Autos und 15 Mopeds gerieten in Brand. Ein weiteres Auto und ein Privathaus wurden beschädigt. Ein 22-jähriger Mann wurde verletzt. Er wird ambulant behandelt“, schrieb Ganja.

Im Gebiet Krywyi Rih wurden Krywyj Rih und die Gemeinde Sofiivka getroffen. Dort wurden die Infrastruktur und ein Privathaus beschädigt. In Sinelnikowe brannten mehr als 10 Fahrzeuge aus.

Zur Erinnerung: In der Nacht griffen die Russen Charkiw mit Drohnen an. Beschädigt wurden drei U-Bahn-Ausgänge, drei Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs, das Oberleitungsnetz, ein Schulgebäude sowie die Verglasung in angrenzenden Gebäuden. Eine Person wurde verletzt.

Im Süden der Region Odessa trafen „Schaheds“ Wohnhäuser. Dort wurden zwei Menschen verletzt.