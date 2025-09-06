Russland hat im September 900 Bomben abgeworfen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland hat im September nur 5 Tage lang mehr als 1.300 Kampfdrohnen, fast 900 gelenkte Bomben und bis zu fünfzig Raketen verschiedener Typen gegen die Ukraine eingesetzt. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Seinen Angaben zufolge hat der Feind in der unvollständigen ersten Septemberwoche die Regionen Tschernihiw, Charkiw, Odessa, Cherson, Kiew, Saporischschja, Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Chmelnyzkyj, Schytomyr, Wolhynien, Iwano-Frankiwsk, Riwne und Lemberg angegriffen.

„Russland zieht diesen Krieg weiter in die Länge und versucht, aus der Diplomatie eine eklatante Farce zu machen. Und darauf sollte es eine gemeinsame Antwort geben: auf Beschuss und Zerstörung, auf das Ignorieren diplomatischer Bemühungen und zivilisierten Dialogs. Präsident Trump hat absolut Recht: Um die Diplomatie zu entschärfen, brauchen wir wirksame Beschränkungen für den russischen Öl- und Gashandel. Es ist notwendig, den Sanktionsdruck und die Waffenlieferungen für die Ukraine zu erhöhen und die Unmöglichkeit einer Wiederholung solcher Invasionen in der Zukunft zu garantieren“, sagte Selenskyj.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht des 6. September 91 unbemannte Flugzeuge in der Ukraine angegriffen haben, von denen 68 abgeschossen oder niedergeschlagen wurden.

