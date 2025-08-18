Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Analysten betonen, dass die Russen nur in den ersten Tagen der groß angelegten Invasion signifikante Fortschritte gemacht haben.

In den letzten 1010 Tagen des Krieges haben die russischen Invasoren weniger als 1% des ukrainischen Territoriums besetzt. Das Überwachungsprojekt DeepState stellte fest, dass.

„Vom 12. November 2022 (zu diesem Zeitpunkt besetzt – 108.651 km²) bis heute (114.493 km²) hat der Feind 5842 km² des ukrainischen Territoriums besetzt. Das entspricht 0,96781% der gesamten Fläche des ukrainischen Staates innerhalb seiner international anerkannten Grenzen“, so die Analysten des Projekts.

In den ersten Tagen der groß angelegten Invasion hatten die Russen großen Erfolg. Doch dank offensiver Operationen im Norden des Landes, in den Regionen Charkiw und Cherson, gelang es ihnen, den größten Teil der besetzten Gebiete zurückzuerobern.

Nach dem 12. November 2022 setzte der Feind seine aktiven Offensiven fort, die mit kleineren Unterbrechungen bis heute andauern. Insbesondere im letzten Jahr im Herbst noch aktive Offensive auf Bachmut fortgesetzt.

„Wir hoffen, dass diese Zahlen unsere amerikanischen Partner erreichen, denn etwas Mathematik haben sie nicht“, betonte in DeepState.

Erinnern Sie sich, die Zeitung The Telegraph berichtete über die Möglichkeit der Einstellung der Feindseligkeiten und die Übertragung von Gebieten unter seiner Kontrolle an Russland als Teil eines Friedensplans, der von der Europäischen Union unterstützt wird. Diese Information löste sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Diskussionen aus.