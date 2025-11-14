Das KKW Saporischschja hatte einen Stromausfall in der Hauptstromleitung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 14. November, um 16:18 Uhr, fiel im KKW Saporischschja der Strom auf einer der beiden externen 750-kV-Stromleitungen Saporischschja – Dniprowska aus, die die Hauptstromleitung für die vorübergehend besetzte Anlage ist.

Dies wurde von NNEGC Energoatom mitgeteilt.

Es wird berichtet, dass das Kraftwerk derzeit nur über eine Stromleitung mit Strom für den Eigenbedarf versorgt wird.

„Die externe Stromversorgung des Kraftwerks, die für einen sicheren Betrieb notwendig ist, ist erneut gefährdet. Im Falle einer vollständigen Trennung vom Stromnetz könnte es im KKW Saporischschja zu einem weiteren elften Stromausfall kommen, was eine ernsthafte Bedrohung für die Strahlensicherheit darstellen würde“, so Energoatom.

Zur Erinnerung:

Ukrainische Energietechniker haben die Stromleitungen zum AKW Saporischschja seit dem Beginn der groß angelegten Invasion 42 Mal wiederhergestellt.

Am 7. November begann ein von der IAEO vermittelter Waffenstillstand in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja (ZNPP), um mit Reparaturen zu beginnen, die die Anbindung des Kraftwerks an das Stromnetz stärken und eine nukleare Katastrophe verhindern sollen.

Am nächsten Tag erhielt das AKW Saporischschja zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder Zugang zur Notstromversorgung, nachdem die Reparatur der zweiten Stromleitung abgeschlossen war.