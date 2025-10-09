Das KKW Saporischschja kommt aus dem Stromausfall - IAEA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wird noch einige Zeit dauern, bis das KKW Saporischschja wieder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Nach langwierigen Konsultationen mit Vertretern der Ukraine und Russlands hat der Prozess der Wiederanbindung des Kernkraftwerks Saporischschja an das Stromnetz begonnen. Dies gab der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, am Donnerstag, den 9. Oktober, im sozialen Netzwerk X bekannt.

„Nach intensiven Beratungen hat der Prozess der Wiederherstellung der externen Stromversorgung über die Leitungen Dneprovskaya und Ferrosplavnaya-1 begonnen“, schrieb er. Das sind die Leitungen, die das Kraftwerk mit externer Energie versorgen sollen, um die sechs abgeschalteten Reaktoren und die abgebrannten Brennelemente zu kühlen. „Es wird zwar noch einige Zeit dauern, bis das Kernkraftwerk Saporischschja wieder an das Netz angeschlossen ist, aber beide Seiten arbeiten konstruktiv mit uns zusammen, um dieses wichtige Ziel im Interesse der nuklearen Sicherheit zu erreichen. Niemand wird von einer weiteren Verschlechterung der Situation in dieser Hinsicht profitieren“, betonte der IAEO-Generaldirektor.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 23. September der zehnte Stromausfall im KKW Saporischschja seit Beginn der Besetzung der Anlage durch die Russen auftrat. am 6. Oktober registrierten die Experten der IAEO mehrere Serien von Beschuss in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja.