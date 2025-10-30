"Schaheds" greifen zivile Objekte in Sumy an: es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Stadtteil Kovpakovsky von Sumy geriet unter Beschuss. Es wurde vorläufig festgestellt, dass die Angriffe keine Wohnviertel getroffen haben, aber es gibt Verletzte unter der Zivilbevölkerung. Die Zahl der Verwundeten wird derzeit noch ermittelt.

In der Nacht zum 31. Oktober griffen russische Truppen die Ukraine erneut mit Hilfe von Kamikaze-Drohnen an. In Sumy wurden mehrere Explosionen registriert. Dies berichtet der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Sumy, Oleg Grigorov, auf seinem Telegram-Kanal.

Es wird berichtet, dass die Stadt im Laufe des Tages am 30. Oktober wiederholt von Drohnen angegriffen wurde. Nun wurde auch der Stadtteil Kovpakovsky angegriffen, wo nach Angaben der Stadtverwaltung mindestens fünf Treffer verzeichnet wurden.

Die örtliche Verwaltung stellt fest, dass die Angriffe auf zivile Infrastruktur abzielten. Rettungskräfte, medizinische Dienste und Polizeivertreter sind an den Einsatzorten im Einsatz. Eine Bewertung des Ausmaßes der Zerstörung ist im Gange.

„Vorläufig ist das Epizentrum der Angriffe ein Nichtwohnbereich, aber es gibt zivile Opfer“, schreibt der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Wegen des Risikos wiederholter Angriffe werden die Bewohner gebeten, in Schutzräumen zu bleiben und bis zum Ende des Luftalarms keine Fotos oder Videos von den getroffenen Orten zu veröffentlichen.

Um 22:31 Uhr ertönte die erste Serie von Explosionen in der Stadt. Einige Minuten später wiederholte sich die Situation und bis 23:07 Uhr wurden mindestens sechs Explosionen registriert.

Nach Angaben der Luftwaffe flogen ab 22:47 Uhr weiterhin Drohnen über die Region, die sich in südlicher Richtung bewegten.