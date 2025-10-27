Ein Schiff ist in Sewastopol umgekippt: es gibt Tote und viele Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Schwimmkran ist in der südlichen Bucht des vorübergehend besetzten Sewastopols umgekippt. Es ist der Tod von zwei Menschen bekannt.

Beim Umkippen des Schiffes im vorübergehend besetzten Sewastopol auf der Krim wurden zwei Menschen getötet und 20 verletzt. Dies berichtet RosSmedia am Montag, den 27. Oktober.

Das Umkippen des Schiffes ereignete sich bei Arbeiten an einem Schwimmkran, sagte der Besatzungsleiter von Sewastopol Michail Raswoshajew. Ihm zufolge wurden 15 Menschen verletzt, die leichte und mittelschwere Verletzungen erlitten.

Nach Angaben des örtlichen Büros des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation wurden bei dem Überschlag jedoch zwei Menschen getötet und 20 verletzt.

Die Ursachen für den Vorfall sind noch nicht bekannt. Der Telegramkanal Crimean Wind schreibt, dass ein unfertiger schwerer Schwimmkran PK-700 Grigory Prosyankin von Sevmorzavod wahrscheinlich in der Südbucht von Sewastopol umkippte, während er Fracht hob. Der Kran sollte in Teile zerlegt und zur Fertigstellung ins russische Severodvinsk transportiert werden.

Der Vorfall ereignete sich während des Umladens. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Menschen an Bord, von denen einige im Wasser landeten.

Wir erinnern daran, dass zuvor Drohnen der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste drei russische Radarstationen und ein Landungsboot auf der Krim getroffen haben. Die Medien zeigten Bilder des getroffenen Öldepots auf der Krim