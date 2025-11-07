Schweizer Unternehmen weigert sich nach US-Sanktionen, Vermögenswerte von Lukoil zu kaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Schweizer Ölhändler Gunvor hat sich geweigert, die internationalen Vermögenswerte des russischen Unternehmens Lukoil zu kaufen, nachdem die USA Sanktionen angekündigt und angedroht haben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Gunvor Group und das US-Finanzministerium.

Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem das US-Finanzministerium Gunvor als „Kreml-Marionette“ bezeichnet und deutlich gemacht hatte, dass das Geschäft nicht genehmigt werden würde.

„Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass der Krieg sofort beendet werden muss. Solange Putin seinen sinnlosen Amoklauf fortsetzt, wird die Kreml-Marionette Gunvor niemals eine Lizenz erhalten, um Gewinne zu erzielen“, erklärte die US-Behörde in einer Erklärung.

Gunvor bezeichnete die Anschuldigungen als „grundlegend falsch“, bestätigte aber die Rücknahme des Angebots.

Einige Tage zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass die USA gegen Gunvor wegen Verbindungen zum russischen Diktator Wladimir Putin ermitteln.

Zu den geplanten Vermögenswerten gehörten Ölraffinerien in Europa, Beteiligungen an Ölfeldern in Kasachstan, Usbekistan, Irak und Mexiko sowie Hunderte von Tankstellen in aller Welt.

