Selenskyj über den Einsatz ausländischer Truppen in der Ukraine: Wir kennen die ungefähre Zahl

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Während des heutigen Treffens der „Koalition der Entschlossenen“ haben die europäischen Staats- und Regierungschefs vereinbart, ihre Truppen in der Ukraine einzusetzen. Über die ungefähre Zahl der Soldaten ist man sich bereits einig.

Laut RBK Ukrajina sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies während einer Pressekonferenz nach dem Treffen der „Koalition der Entschlossenen“ in Paris.

„Wir haben vereinbart, dass es eine Präsenz (ausländischer Truppen in der Ukraine – Anm. d. Red.) geben wird. Ich bin nicht bereit, zu sagen, wie viele, obwohl, um ehrlich zu sein, wir uns bereits untereinander austauschen, wir verstehen die ungefähre Zahl derer, die bereits zugestimmt haben“, sagte Selenskyj.

Der Präsident fügte hinzu, dass die Präsenz ausländischer Truppen in der Luft, zur See und auf dem Boden unterschiedlich sein soll.

Entsendung ausländischer Truppen in die Ukraine

Zur Erinnerung: Die Länder der „Koalition der Entschlossenen“ diskutieren aktiv über die Möglichkeit, ihre Truppen in die Ukraine zu entsenden, nachdem ein Waffenstillstand oder Frieden geschlossen wurde, um eine erneute russische Invasion zu verhindern.

Kürzlich sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es erwartete und unerwartete Länder gibt, die bereit sind, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Er nannte jedoch nicht, welche.

Laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron haben sich bis heute, 4. September, bereits 26 Länder bereit erklärt, ihre Soldaten in die Ukraine zu schicken oder eine solche Mission zu unterstützen.

Gleichzeitig lehnt Russland eine solche Initiative ab. Gleichzeitig stellte NATO-Generalsekretär Mark Rutte fest, dass Russland kein Recht hat, die mögliche Präsenz von NATO-Truppen in der Ukraine zu beeinflussen.