Selenskyj über Tomahawk: Die Hersteller werden sie gerne an die Ukraine verkaufen, es hängt alles von Trump ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die amerikanischen Hersteller werden gerne Langstreckenraketen vom Typ Tomahawk an die Ukraine verkaufen. Die endgültige Entscheidung muss jedoch von US-Präsident Donald Trump getroffen werden.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies während eines Briefings.

„Wie ich bereits sagte, arbeiten wir in dieser Frage mit unseren Partnern zusammen – in erster Linie mit den Vereinigten Staaten, dem Weißen Haus und dem Präsidenten. Wir arbeiten auch mit den Herstellern zusammen“, sagte Selenskyj.

Der Präsident wies darauf hin, dass die Entscheidung, Tomahawk-Raketen zu liefern, einen eigenen Druck auf Russland ausübt und daher für die Ukraine wichtig ist.

„Präsident Trump hat nicht ‚nein‘ gesagt, und verschiedene Institutionen haben uns positive Signale zu dieser Entscheidung gegeben. Natürlich liegt die endgültige Entscheidung bei dem US-Präsidenten“, fügte er hinzu.

Selenskyj betonte, dass die amerikanischen Hersteller bereit sind, umgehend auf die Genehmigung der Lieferungen zu reagieren.

„Wir haben mit den Herstellern gesprochen. Im Falle eines positiven Signals von Präsident Trump werden sie gerne bereit sein, die entsprechenden Systeme zu liefern oder zu verkaufen“, sagte er.

Nach Angaben des Präsidenten wurde bei den Gesprächen mit der US-Seite auch die Frage der Lieferung anderer Langstreckensysteme erörtert.

„Wir sind an einer Reihe verschiedener Lösungen interessiert. Für uns ist dies ein Abschreckungspaket gegen russische Aggressionen und die richtige Antwort auf Angriffe auf unsere zivile Infrastruktur, insbesondere den Energiesektor. Wir arbeiten an diesem Thema, und es gibt definitiv Chancen, dass wir (solche Systeme – Anm. d. Red.) erhalten werden“, fügte der Staatschef hinzu.

Tomahawk für die Ukraine