Selenskyj ernennt ehemalige US-Botschafterin Markarowa zu seiner Beraterin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Ernennung von Oxana Markarowa zur Beraterin des Präsidenten für den Wiederaufbau der Ukraine und Investitionen bekannt gegeben.

Dies gab er in seinem Telegram bekannt.

„Von nun an wird Oxana Markarowa unserem Land als meine Beraterin für den Wiederaufbau der Ukraine und für Investitionen zur Seite stehen“, schrieb Selenskyj.

Nach Angaben des Präsidenten wird ihre Arbeit angeblich darin bestehen, in Fragen zu beraten, die die Ukraine stärken. Dazu gehören die Verbesserung des Geschäftsklimas, die Stärkung der finanziellen Stabilität des Staates, die Anziehung von Investitionen und die Planung des Wiederaufbaus zusammen mit strategischen Partnern.

Referenz. Oxana Markarowa ist eine ukrainische Politikerin und Staatsfrau, Wirtschaftswissenschaftlerin und Diplomatin, ehemalige Finanzministerin der Ukraine (2018-2020) und Botschafterin der Ukraine in den Vereinigten Staaten (2021-2025).