Selenskyj erwartet, dass die Ukraine bis Ende November bis zu 800 Abfangdrohnen pro Tag produzieren wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass die Ukraine bis Ende November 600-800 Abfangdrohnen pro Tag produzieren wird.

Quelle: „Ukrinform“ mit Verweis auf das Briefing des Präsidenten

Direkte Rede: „Ich habe gesagt, dass im Herbst bis zu tausend Abfangdrohnen pro Tag produziert werden würden. Und sie werden pro Tag produziert werden. Das ist sicherlich keine einfache Geschichte. Wir glauben, dass bis Ende November 600-800 Abfangdrohnen pro Tag produziert werden. Wenn nichts schief geht, denn das tut es manchmal, wie wir wissen. Manchmal passiert das nicht nur im Energiesektor, auch das sollten Sie wissen.“

Einzelheiten: Er wies darauf hin, dass trotz der russischen Angriffe auf die Waffenproduktionsanlagen alle den Betrieb wieder aufgenommen haben.

„Das heißt, wir haben bis heute keinen einzigen Typ von Langstreckenwaffen verloren. Manchmal verlangsamt sich die Massenproduktion, weil wir dieses oder jenes (Element – Anm. d. Red.) verlieren, das ist wahr. Aber wir schlagen auch die Russen“, sagte der Staatschef.