Selenskyj: Es gibt eine Entscheidung über zusätzliche Mirage-Kampfjets für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine könnte bald zusätzliche Mirage 2000 Flugzeuge aus Frankreich erhalten – eine Entscheidung ist bereits gefallen. Die Ukraine wird auch zusätzliche Raketen für Luftabwehrsysteme erhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Abendansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj kündigte die Lieferung zusätzlicher Kampfflugzeuge und Raketen an die Ukraine an, sowie die Unterstützung mit Abfangdrohnen. Er dankte Großbritannien und Frankreich für die Unterstützung der Ukraine.

„Es gibt eine Entscheidung über zusätzliche Mirage-Kampfjets für die Ukraine und Raketen für die Luftverteidigung. Großbritannien wird uns weiterhin bei der Luftverteidigung helfen, auch mit Raketen und der Produktion von Abfangdrohnen“, sagte der Präsident.