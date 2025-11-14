Selenskyj gibt die Zahl der Ukrainer bekannt, die die Wintertausend erhalten werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Mindestens 14 Millionen Ukrainer werden im Rahmen des Winterhilfeprogramms finanzielle Unterstützung erhalten. Es wird morgen, am 15. November, beginnen.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„(Ministerpräsidentin – Anm. d. Red.) Julija Swyrydenko berichtete über die Umsetzung der Programme zur Unterstützung der Front- und Grenzgemeinden – wir stellen Mittel zur Verfügung“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge wird morgen ein neues Winterhilfsprogramm für die Ukrainer anlaufen – Regierungsvertreter werden alle Details öffentlich vorstellen.

„Letztes Jahr haben mehr als 14 Millionen Ukrainer von der Winterhilfe profitiert, und für diesen Winter planen wir nicht weniger“, fügte der Präsident hinzu.

Was ist über die „Winterhilfe“ bekannt?

Zuvor war bekannt geworden, dass die Ukrainer ab dem 15. November Tausende von Hrywnja vom Staat beantragen können.

Nach der Bearbeitung des Antrags in der Diia-App werden die Mittel auf die Nationale Cashback-Karte überwiesen. Wenn Sie den Antrag bei Ukrposhta stellen, werden die Mittel auf ein spezielles Konto überwiesen. „Der Wintertausender kann bis zum 30. Juni 2026 ausgegeben werden.

Die Gelder können für Versorgungsleistungen, Medikamente, ukrainische Produkte, Postdienstleistungen, Bücher, Wohltätigkeit und Spenden an die Verteidigungskräfte ausgegeben werden.

Der Zweck des Winterhilfsprogramms ist es, so viele Menschen wie möglich mit staatlicher Unterstützung vor dem Winter zu versorgen, um die Rechnungen der Versorgungsunternehmen zu bezahlen und die Grundbedürfnisse zu decken.