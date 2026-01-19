Selenskyj zum neuen stellvertretenden Kommandeur der Luftwaffe ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Staatsoberhaupt hat die Ernennung von Pawlo Yelizarov zum stellvertretenden Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine genehmigt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Ernennung eines neuen stellvertretenden Kommandeurs der Luftwaffe genehmigt. Pawlo Yelizarov wird dieses Amt übernehmen. Dies gab das Staatsoberhaupt während der abendlichen Videobotschaft am Montag, den 19. Januar bekannt.

„In der Armee ist er bekannt – Lazar, eine Spezialeinheit, die funktioniert, die effektiv arbeitet. Zusammen mit dem Verteidigungsminister der Ukraine und dem Militärkommando soll – und wird – eine neue Organisation für die gesamte Komponente eines solchen Schutzes des Himmels entwickelt werden“, sagte der Präsident.

Selenskyj kündigte auch einen neuen Ansatz für den Einsatz der Luftverteidigung durch die Luftwaffe an. „Es geht um mobile Feuergruppen, Abfangdrohnen und andere Mittel der „kleinen“ Luftverteidigung. Dieses System wird umgestaltet werden“, betonte der Staatschef.