Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Pro-russische Narrative haben begonnen, über Menschen aus der Ukraine in den westlichen Informationsraum einzudringen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

„Jetzt höre ich, dass die Nachrichtendienste unserer Partner ihnen Informationen geben, dass die russische Position begonnen hat, insbesondere durch einige Akteure aus der Ukraine einzudringen. Das ist definitiv nicht hilfreich“, sagte er.

Ihm zufolge ist es notwendig, so zu handeln, dass die Position des ukrainischen Staates gestärkt und nicht geschwächt wird.

„Ich hoffe, dass diejenigen, die sich Sorgen machen, mir jetzt zuhören: Wer einen ukrainischen Pass hat, muss sich für die Ukraine verantwortlich fühlen“, fügte Selenskyj hinzu. .*

Er wies auch darauf hin, dass die Menschen in der Ukraine von allen politischen Entscheidungen profitieren sollten. Deshalb arbeiten die Unterhändler sorgfältig an allen Dokumenten mit den Partnern.