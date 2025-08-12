FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Selenskyj an die Staats- und Regierungschefs der EU und Trump: Gemeinsam dürfen wir nicht zulassen, dass Russland die Welt erneut täuscht

Die Ukraine darf zusammen mit Europa und den Vereinigten Staaten nicht zulassen, dass Russland die Welt erneut täuscht. Die russische Armee bereitet sich nicht darauf vor, den Krieg zu beenden, sondern neue Offensiven zu starten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram.

Das Staatsoberhaupt dankte den Staats- und Regierungschefs der EU für ihre Erklärung zur Unterstützung der Ukraine und der Diplomatie, die dazu beitragen kann, den Krieg mit einem anständigen Frieden zu beenden. Die EU hat sich am Vorabend des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Diktator Wladimir Putin zur Unterstützung der Ukraine geäußert.

„In der Tat unterstützen wir alle die Entschlossenheit von Präsident Trump und wir müssen zusammenarbeiten, um Positionen zu formulieren, die es Russland nicht erlauben, die Welt ein weiteres Mal zu täuschen“, sagte der Präsident.

Laut Selenskyj bereiten sich die Russen nicht darauf vor, den Krieg zu beenden, sondern bereiten sich möglicherweise auf neue offensive Operationen an der Front vor.

„Wir sehen, dass die russische Armee sich nicht darauf vorbereitet, den Krieg zu beenden. Im Gegenteil, sie ist in Bewegungen verwickelt, die auf die Vorbereitung neuer Offensivoperationen hindeuten. Unter diesen Umständen ist es wichtig, dass nichts die Einheit der Welt bedroht“, sagte Selenskyj.

Der Präsident betonte, dass Fragen, die die Sicherheit der Ukraine und Europas betreffen, von allen Teilnehmern des Prozesses diskutiert werden.

Selenskyj fügte hinzu, dass Russland für seine Weigerung, die Tötungen zu stoppen, zur Rechenschaft gezogen werden muss. Und solange die Russen ihren Krieg und ihre Besatzung fortsetzen, müssen die Ukraine und ihre Partner weiterhin mit Gewalt, Sanktionen und Diplomatie Druck ausüben.

Das Treffen von Trump und Putin

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 307

