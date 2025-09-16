Selenskyj trifft sich mit der Fraktion der Diener des Volkes, sagen Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird sich am 16. September mit der Parlamentsfraktion der Diener des Volkes treffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eigene Quellen und den Telegram-Kanal des Abgeordneten der Stimme Jaroslaw Schelesnjak.

„Heute Abend wird sich die Fraktion der Diener des Volkes mit dem Präsidenten treffen“, schrieb der Abgeordnete Schelesnjak.

Ihm zufolge wurde das Treffen „den Abgeordneten nach dem 23. Juli versprochen (als man plötzlich feststellte, dass die Entscheidungen über das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft neu abgestimmt werden müssen).“

Quellen im Diener des Volkes bestätigten RBK Ukrajina, dass sie ein Treffen mit Selenskyj haben werden.*

Die Themen, die besprochen werden sollen, sind jedoch unbekannt und wurden den Abgeordneten noch nicht mitgeteilt. Die Abgeordneten glauben jedoch, dass es sich um ein „teambildendes“ Treffen handeln wird, fügen die Quellen hinzu.

Der Skandal mit dem Nationalen Büro für Korruptionsbekämpfung und der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung