Selenskyj trifft sich mit Kellogg vor Gesprächen mit Trump, Quelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft sich am Montag, den 18. August, in Washington mit dem US-Sonderbeauftragten für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg.

Dies teilte eine informierte Quelle RBK Ukrajina mit.

Der Quelle zufolge traf sich Selenskyj mit Kellogg, bevor er Gespräche mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Politikern führte.

Weitere Details nannte die Quelle nicht.

Selenskyj und Trumps Treffen

Zur Erinnerung: Heute, am 18. August, findet in Washington ein wichtiges Treffen statt, bei dem Wolodymyr Selenskyj mit Donald Trump und anschließend mit europäischen Staats- und Regierungschefs sprechen wird.

Es wird erwartet, dass die Parteien die Bedingungen des Friedensabkommens, das der US-Präsident am Vortag mit Putin in Anchorage, Alaska, besprochen hat, im Detail erörtern und weitere Schritte zur Erreichung des Friedens festlegen werden.

Lesen Sie mehr über das Treffen zwischen Selenskyj und Trump und was ihm vorausging in dem Artikel von RBK Ukrajina.

