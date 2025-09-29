Selenskyj: Die Ukraine muss der EU beitreten, und sie wird es auch tun

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine muss der Europäischen Union beitreten. Es wird alles Notwendige dafür getan.

Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Rede auf dem Warschauer Sicherheitsforum, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Guardian.

„Die Ukraine muss der EU beitreten und sie wird es tun“, sagte Selenskyj

Ihm zufolge wird alles Notwendige dafür getan.

„Es ist wichtig, dass der Beitritt der Ukraine nicht wegen der nationalen Politik eines bestimmten Landes verzögert wird. Es geht nicht um das, was wir in der Geschichte bereits erlebt haben. Es geht um das, was wir alle vermeiden müssen, nämlich jede Abhängigkeit von Russland“, sagte er und bezog sich dabei auf Ungarn.

Der Prozess des Beitritts der Ukraine zur EU

Die Ukraine beantragte die Mitgliedschaft in der Europäischen Union wenige Tage nach Beginn der russischen Invasion im Februar 2022.

Im Dezember 2023 beschloss der Europäische Rat, Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU aufzunehmen.

Im Juni 2024 bewertete die Europäische Kommission die Fortschritte der Ukraine und Moldawiens bei den Reformen zur europäischen Integration positiv. Brüssel genehmigte einen Verhandlungsrahmen für die Ukraine, der das Format und das Verfahren für die Beitrittsverhandlungen festlegt.

Allerdings begannen Ungarn und die Slowakei, die Beitrittsgespräche zu blockieren, indem sie verschiedene Bedingungen aufstellten. Die letzte war die Forderung, die Angriffe auf die Infrastruktur der Druschba-Pipeline einzustellen, über die beide Länder Energie aus Russland beziehen.

In der Zwischenzeit schlug Litauen seinen eigenen Plan vor, um den Beitritt der Ukraine ohne Ungarns Zustimmung zu verhandeln.