Selenskyj warnte vor einem massiven Angriff der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die russischen Angreifer die Ukraine in der Nacht zum 15. April mit Drohnen und Raketen angreifen könnten. Dies sagte er während seines Besuchs in Norwegen am 14. April.

„In dieser Nacht ist ein weiterer russischer Angriff möglich. Viele ‚Schahed‘-Drohnen befinden sich bereits am Himmel über der Ukraine, außerdem könnten die Russen Raketen einsetzen“, merkte er an.

Selenskyj erinnerte an den Angriff der Invasoren auf Dnipro am 14. April, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen und fast 30 Menschen verletzt wurden.

Der Präsident fügte hinzu, dass die Ukraine ihr Luftabwehrsystem in betriebsbereitem Zustand halten müsse.