Selenskyj zeichnet Duda mit dem Freiheitsorden aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem derzeitigen polnischen Präsidenten Andrzej Duda den Freiheitsorden verliehen. Duda befindet sich heute, am 28. Juni, zu einem Besuch in Kiew.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Erlass Nr. 439, der auf der Website des Präsidialamts veröffentlicht wurde.

Dem Dekret zufolge wurde Duda der Freiheitsorden für herausragende persönliche Leistungen bei der Stärkung der ukrainisch-polnischen internationalen Zusammenarbeit, der Unterstützung der staatlichen Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine verliehen.

Der Freiheitsorden ist eine staatliche Auszeichnung der Ukraine, die sowohl an Bürger als auch an Ausländer für herausragende und besondere Verdienste bei der Errichtung der Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine, der Entwicklung der Demokratie, der Verteidigung der verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten etc. verliehen wird.

Der Freiheitsorden ist der höchste Orden der Ukraine, der Ausländern und Staatenlosen verliehen werden kann. Mit Stand vom 23. August 2024 gibt es 28 ausländische Träger des Freiheitsordens.

Duda in der Ukraine

Am Tag der Verfassung der Ukraine, dem 28. Juni, traf der polnische Präsident Andrzej Duda in Kiew ein.

Dies ist sein Abschiedsbesuch in der Ukraine, denn Duda wird im August aus dem Amt des Präsidenten ausscheiden. Er wird von Karol Nawrocki abgelöst, der sein Amt am 6. August antreten wird.