Der Sicherheitsdienst der Ukraine meldete den Abschuss eines Flugplatzes und einer Militäranlage in Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine meldete, dass seine Drohnen den Lagerflugplatz Schahedi in Primorsko-Achtarsk und die Militäranlage Elektropribor getroffen haben.

Quelle: Sicherheitsdienst der Ukraine

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass das erste Ziel der Langstrecken-Drohnen der Militärflugplatz Primorsko-Achtarsk in der Region Krasnodar war, wo ein Feuer ausbrach.

Die Lager- und Startplätze für die Schaheds wurden getroffen.

Es folgte ein Anschlag auf das Elektropribor-Werk in Penza, das für den russischen militärisch-industriellen Komplex arbeitet.

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes stellt das Werk Ausrüstung für digitale Netzwerke in militärischen Kontrollsystemen, Geräte für die Luftfahrt, gepanzerte Fahrzeuge, Schiffe und Raumfahrzeuge her. Die Drohnen haben die Anlage erfolgreich angegriffen, so die Agentur weiter.