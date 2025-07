In Slowjansk und Kramatorsk 12 Verletzte durch russischen Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen warfen Luftangriffe auf Wohnhäuser in zwei Städten der Region Donezk.

In Kramatorsk wurden bei einem nächtlichen russischen Angriff ein Kind getötet und acht Zivilisten im Alter von 20 bis 58 Jahren verwundet. Und in Slowjansk wurden zwei Männer im Alter von 39 und 53 Jahren und Frauen im Alter von 53 und 63 Jahren verletzt. Dies teilte die Staatsanwaltschaft der Region Donezk am Dienstag, den 22. Juli mit.

„Um 04:40 Uhr warfen russische Truppen eine FAB-250 mit einem UMPK-Modul auf Kramatorsk ab. Das Zerstörungsmittel traf ein Wohnhaus… Zur gleichen Zeit griff der Feind mit zwei Fliegerbomben das Wohngebiet von Slowjansk an“, heißt es in dem Bericht.

Alle Opfer wurden in ihren Häusern verletzt. Bei ihnen wurden Minenexplosionsverletzungen, Knochenbrüche und Schnittwunden diagnostiziert. Alle Verletzten wurden medizinisch versorgt.

In beiden Städten wurden mehrstöckige Häuser und Fahrzeuge beschädigt.

Die Staatsanwaltschaft meldete den Beginn der Voruntersuchungen im Strafverfahren wegen Kriegsverbrechen (Teil 1, Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Zuvor wurde über den russischen Angriff auf Kramatorsk berichtet, bei dem ein 2015 geborener Junge getötet und fünf Menschen verletzt wurden.

