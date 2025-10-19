Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der russische Leutnant Vasily Marzoev wurde in dem vorübergehend besetzten Teil der Region Saporischschja getötet.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf den Chef von Nordossetien Sergey Menyailo auf Telegram.

Was ist bekannt

Vor kurzem wurde der Tod des Sohnes des Kommandeurs der 18. Armee der Russischen Föderation, General Arkady Marzoev, bekannt. Vorläufigen Angaben zufolge starb Leutnant Vasily Marzoev „während eines Kampfeinsatzes“ im Rahmen der russischen Besatzungstruppen.

Laut Menyailo war Marzoev der Kommandeur eines Aufklärungszuges des 108. Fallschirmjägerregiments. Der Offizier war seit langem in die Feindseligkeiten gegen die Ukraine verwickelt. Nach seinem Tod verlieh Putin ihm posthum den Titel „Held von Russland“.