Am Sonntag wird es in der Ukraine bis zu 27°C warm, ohne Niederschlag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntag, den 21. September, wird in der Ukraine kein Niederschlag erwartet, die Tagestemperatur erreicht 27°.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Einzelheiten: Teilweise bewölktes Wetter in der Ukraine, kein Niederschlag. Im Südwesten wird es in der Nacht und am Morgen stellenweise Nebel geben. Westlicher, südwestlicher Wind, 5-10 m/s.

Die Temperatur beträgt nachts 10-15°, an der Küste bis zu 18°, im Osten des Landes 7-12°, tagsüber 22-27°.

In Kiew und der Region wird es teilweise bewölkt sein, kein Niederschlag. Wind aus Südwesten, 5-10 m/s.

Temperatur in der Region in der Nacht 10-15°, tagsüber 22-27°; in Kiew in der Nacht 12-14°, tagsüber 25-27°.