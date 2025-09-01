Spezialeinsatzkräfte haben eine Radarstation der Russen auf der Krim zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ukrainische Kämpfer haben eine Radarstation für das S-300-System auf einem feindlichen Militärflugplatz in der Stadt Saki zerstört.

Kämpfer der Special Operations Forces haben auf dem Territorium der vorübergehend besetzten Republik Krim eine Radarstation zerstört. Darüber berichten die Special Operations Forces der Streitkräfte der Ukraine auf ihrer Facebook-Seite.

In der Nacht zum 30. August haben Einheiten der Spezialeinsatzkräfte eine Reihe von Spezialoperationen auf dem Territorium der vorübergehend besetzten Krim durchgeführt.

Als Ergebnis dieser Operation wurde das Radar des S-300 Komplexes auf dem Militärflugplatz in der Stadt Saki zerstört.

Wie wir bereits berichteten, gelang es den Kämpfern der Spezialeinheit der Hauptnachrichtendirektion Primara, den Radarkomplex Utyos-T, das Radioteleskop RT-70, den Glonass-Komplex in der Kuppel, die luftgestützte Radarstation MR-10M1 Cape M1 und die Radarstation 96L6-AP des Flugabwehrraketensystems S-400 auf der Krim zu treffen