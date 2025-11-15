Städtische Militärverwaltung: Zahl der Todesopfer nach russischem Angriff auf Kiew steigt - Frau stirbt im Krankenhaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Militärverwaltung der Stadt Kiew teilte mit, dass am Morgen des 15. November eine ältere Frau, die am Vortag durch russischen Beschuss verletzt worden war, im Krankenhaus gestorben ist.

Quelle: Militärische Verwaltung der Stadt Kiew

Einzelheiten: Damit steigt die Zahl der von russischen Terroristen getöteten Kiewer Einwohner auf 7.