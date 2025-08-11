Der Staatliche Immobilienfonds berichtete über die in dieser Woche unterzeichneten Mietverträge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei Online-Auktionen wurden Pachtverträge im Wert von fast 253 Tausend Hrywnja unterzeichnet

In der vergangenen Woche brachte die Verpachtung von Staatseigentum dem Staatshaushalt fast 253 Tausend Hrywnja ein.

Dies teilte der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine auf Facebook mit.

Das Ergebnis der Online-Auktionen für die Verpachtung von Staatseigentum in der letzten Woche betrug 252,9 Tausend Hrywnja, so die Erklärung.

„Letzte Woche hat das Team des Staatlichen Eigentumsfonds 28 Leasing-Auktionen für einen Betrag von 252.945 Hrywnja durchgeführt. Der Gesamtwert der Vermögenswerte stieg um das 7,84-fache des ursprünglichen Wertes. Insgesamt haben 43 Teilnehmer an den Online-Auktionen teilgenommen“, teilte der Staatliche Immobilienfonds mit.

Das teuerste Los der Woche war ein Teil eines Nicht-Wohngebäudes (976,0 m²) in Kiew. Zwei Bieter konkurrierten um das Los, und der Mietpreis stieg von Hrywnja 1.565 auf Hrywnja 64 Tausend pro Monat.

In dieser Woche planen wir 41 Auktionen für die Vermietung von staatlichem Eigentum, fügt der Fonds hinzu.

Zur Wiederholung:

Zuvor wurde berichtet, dass laut der Prüfung des Rechnungshofs der Ukraine im Jahr 2024 der durchschnittliche Mietpreis pro 1 m2 staatlichen Eigentums um ein Drittel gesunken ist. Gleichzeitig haben die Mieter Schulden gegenüber dem Staatshaushalt in Höhe von 409,3 Millionen Hrywnja angehäuft (einschließlich 59,6 Millionen Hrywnja an uneinbringlichen Forderungen).

Es wurde auch berichtet, dass der Grad der Unrentabilität im öffentlichen Sektor fast doppelt so hoch ist wie der nationale Durchschnitt und dass fast drei Viertel (72,1%) der staatlich kontrollierten Unternehmen entweder nicht arbeiten oder Phantomunternehmen sind.

Wie bereits berichtet, hat der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine in der ersten Hälfte des Jahres 2025 einen Rekordbetrag von 5.176,59 Mio. Hrywnja eingenommen.