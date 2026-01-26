Die Staatsanwaltschaft: In Odessa stellten Ärzte für 21.000 Dollar gefälschte Bescheinigungen für zwei Männer aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Odessa stellten Ärzte gefälschte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für 21.000 Dollar aus. Die Männer wurden festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

In Odessa stellten Ärzte „gefälschte“ Bescheinigungen aus, die es Männern im wehrfähigen Alter ermöglichten, eine Invalidengruppe zu erhalten.

class=MsoNormal* Nachricht der Generalstaatsanwaltschaft

class=MsoNormal* „Zwei Ärzte aus Odessa – ein Beamter eines privaten medizinischen Zentrums im Kyjiwskyj-Bezirk von Odessa und der Leiter einer privaten Ambulanz – organisierten einen Plan, um sich der Wehrpflicht zu entziehen. Sie stellten gefälschte medizinische Dokumente aus und erleichterten den Erhalt von Invaliditätsgruppen durch Wehrpflichtige.

Den Ermittlungen zufolge forderten und erhielten die Ärzte 21.000 USD für „Dienstleistungen“ an zwei Männern. Das Paket umfasste die Erstellung der erforderlichen medizinischen Unterlagen und die Beeinflussung der Entscheidungsfindung durch autorisierte Personen.“