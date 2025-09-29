Die Staatsverschuldung der Ukraine ist im Laufe des Monats deutlich gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die gesamte öffentliche und öffentlich garantierte Verschuldung der Ukraine erreichte Ende August 192,71 Mrd. USD und stieg damit im Laufe des Monats um 6,58 Mrd. USD.

Dies teilte das Finanzministerium mit

Am 31. August 2025 beliefen sich die öffentlichen und öffentlich garantierten Schulden der Ukraine auf 7,95 Billionen Hrywnja oder 192,71 Milliarden USD.

Im August 2025 stieg der Betrag der öffentlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine um 177,41 Mrd. Hrywnja (Gegenwert in Hrywnja) und um 6,58 Mrd. USD (Gegenwert in Dollar)

Insbesondere die staatlichen und staatlich garantierten Auslandsschulden beliefen sich auf 5,99 Billionen Hrywnja (75,34% des Gesamtbetrags) oder 145,17 Milliarden USD. Die staatlichen und staatlich garantierten Inlandsschulden beliefen sich auf 1,96 Billionen Hrywnja (24,66% des Gesamtbetrags) oder 47,54 Milliarden USD.

Um es kurz zu machen:

Am 31. Juli 2025 beliefen sich die gesamten öffentlichen und öffentlich garantierten Schulden der Ukraine auf 7,77 Billionen Hrywnja (umgerechnet 186,13 Milliarden USD). Das bedeutet, dass die Staatsverschuldung innerhalb eines Monats um 76,92 Milliarden Hrywnja oder 1,29 Milliarden Dollar gestiegen ist