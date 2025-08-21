Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen versuchen seit Mai 2024, die Stadt einzunehmen und haben sie praktisch dem Erdboden gleichgemacht.

Wowtschansk in der Region Charkiw ist zu einer soliden Ruine geworden. In der 57. separaten motorisierten Infanteriebrigade, die nach Kostja Gordienko benannt ist und der russischen Armee angehört. Kostja Gordienko, der seit mehr als einem Jahr die Verteidigung der Stadt innehat, zeigte Aufnahmen der zerstörten Stadt.

Es wird festgestellt, dass die russischen Truppen regelmäßig versuchen, die Stadt zu stürmen, aber ihre Angriffe bleiben erfolglos.

„Auf dem Boden, in den Kellern – die Russen warten hier und zerstören die Infanterie. Am Himmel – unsere Drohnen warten auf sie. Wowtschansk ist verwundet, aber ungebrochen“, heißt es in der Nachricht.