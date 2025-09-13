Die Streitkräfte der Ukraine haben im Laufe eines Tages etwa 950 Angreifer und 4 Panzer zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen vom 24. Februar 2022 bis zum 13. September 2025 werden auf über 1.093.730 geschätzt. Allein im Laufe des letzten Tages haben die Streitkräfte der Ukraine etwa 950 weitere Eindringlinge vernichtet.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Die gesamten feindlichen Kampfverluste vom 24.02.22 bis zum 13.09.25 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – etwa 1.093.730 (+950) Personen

Panzer – 11.181 (+4) Einheiten

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.267 (+1) Einheiten

Artilleriesysteme – 32.707 (+39) Einheiten

Mehrfachraketen-Systeme – 1.486 (+1) Einheiten