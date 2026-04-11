Swyrydenko erklärte, ob es an Ostern Strom geben wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko erklärte, dass die Regierung Maßnahmen ergriffen habe, um an Ostern eine Stromversorgung ohne Stromausfälle zu gewährleisten.

Dies teilte Swyrydenko in den sozialen Netzwerken mit.

Julija Swyrydenko erklärte, dass bei einem Treffen mit dem staatlichen Energieversorger „Ukrenerho“ und anderen für die Stromversorgung zuständigen Stellen beschlossen wurde, die Stromimporte zu erhöhen und weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Stromversorgung des Landes in den kommenden Tagen sicherzustellen.

Um welche Maßnahmen es sich neben den Importen konkret handelt, teilte die Ministerpräsidentin nicht mit.

„Das Stromnetz funktioniert stabil. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, damit die Stromversorgung in den nächsten Tagen gewährleistet ist – ohne Zeitpläne und Stromausfälle. Es ist wichtig, dass die ukrainischen Familien an den Ostertagen mit Strom versorgt werden“, erklärte Swyrydenko.