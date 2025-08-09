Tödlicher Verkehrsunfall in der Region Kiew: ein Kind wurde getötet und Frauen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Kiew kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich am 9. August auf der Straße zwischen Dörfern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des staatlichen Notdienstes.

Auf der Straße Severinovka-Nastashka, in der Nähe des gleichnamigen Dorfes im Bezirk Bila Zerkwa, kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Auto.

Foto: Ein Kind starb bei einem Autounfall in der Region Kiew, Frauen wurden verletzt

Nach Angaben des staatlichen Notdienstes wurde der Vorfall um 11:18 Uhr gemeldet. Die Rettungskräfte befreiten zwei Opfer, eine Frau und ein 2013 geborenes Kind, die den Ärzten übergeben wurden.

Trotz der Bemühungen der Ärzte starb der Junge an seinen Verletzungen.

Vier Rettungskräfte und ein Gerät waren im Einsatz, um die Folgen des Unfalls zu beseitigen.

Die örtlichen Polizeibeamten untersuchen die Umstände und Ursachen des Unfalls.

Verkehrsunfälle in der Ukraine

Am 26. Juli wurde berichtet, dass während eines lokalen Rallye-Rennens in Zentralfrankreich ein Auto von der Strecke abkam und mehrere Zuschauer in einem eingezäunten Bereich traf.

Drei Menschen wurden bei dem Unfall getötet.

Zuvor ereignete sich ein Unfall in der Nähe des Dorfes Babukhiv in der Region Iwano-Frankiwsk. Nach vorläufigen Angaben war der Abgeordnete Jaroslaw Rushchyshyn mit einem Harley-Davidson Motorrad unterwegs.

Während der Fahrt verlor er die Kontrolle und stieß mit einem Traktor zusammen, der in die gleiche Richtung fuhr. Rushchyshyn starb auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen Verletzungen.

