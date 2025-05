Ein Tourist aus Kiew ist am Dragobrat gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein 1964 geborener Mann stürzte von einem Schneesims, als er auf einer Touristenroute unterwegs war.

In den Karpaten in der Nähe des Bergtals Dragobrat ist ein Tourist aus Kiew gestorben – der Mann ist von einem Schneesims gestürzt. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Notfalldienstes in der Region Transkarpatien am Montag, den 19. Mai mit.

Der Vorfall ereignete sich am 18. Mai gegen 14:00 Uhr im Bereich des Bergtals Dragobrat im Bezirk Rakhiv. Bei der Polizei ging die Meldung ein, dass ein 1964 geborener Mann von einem Schneesims gestürzt war, als er auf einer Touristenroute unterwegs war.

Die Rettungskräfte begaben sich an den Ort des Geschehens. Die Leiche des Kiewer Bürgers wurde ein paar Stunden später gefunden.

„Um 18:30 Uhr bargen Retter aus dem Schneetreiben die Leiche des Verstorbenen und brachten sie in den Trakt Svidovets, wo er der Polizei übergeben wurde“, heißt es in der Meldung.

Fünf andere Touristen waren mit dem Mann unterwegs. Keiner von ihnen brauchte medizinische Hilfe. Wir erinnern daran, dass am 11. Mai die Retter von Vorkarpaten dem Touristen Hilfe leisteten, der sich während des Aufstiegs zur Howerla nicht mehr selbständig fortbewegen konnte – aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen und der Erschöpfung. am 7. April retteten Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes drei Touristen, die in der Nähe des Berges Pop Ivan vom schlechten Wetter überrascht worden waren.