Die Ukraine hat einen Rekordbetrag für Zahlungen an das Natskeshbacka-Programm bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Staat hat etwa 4 Mrd. Hrywnja für Zahlungen im Rahmen des Programms aus dem Staatshaushalt ausgegeben.

Die Ukrainer haben im Juli lokal produzierte Waren im Wert von 5,07 Mrd. Hrywnja gekauft. Die Ukraine zahlte im Rahmen des Nationalen Cashback-Programms 507 Millionen Hrywnja an Cacheback für 3,6 Millionen Ukrainer, die in der Anwendung Diya spezielle Konten eröffnet hatten. Dies meldet das Wirtschaftsministerium.

Das Amt stellt fest, dass dies der größte Betrag für den Monat seit Beginn des Programms ist.

Insgesamt hat der Staat seit dem Start des Programms etwa 4 Milliarden Hrywnja für Zahlungen im Rahmen des Programms aus dem Staatshaushalt ausgegeben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Ministerkabinett der Ukraine 2,4 Milliarden Hrywnja aus dem Reservefonds des Staatshaushalts für Zahlungen im Rahmen des Nationalen Cashback-Programms bereitgestellt hat. Weitere 200 Millionen Hrywnja werden für Zahlungen im Rahmen des Programms zur Entschädigung der Kosten für ukrainische Industriemaschinen ausgegeben.

