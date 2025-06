Die Ukraine glaubt, dass Trump helfen wird, den Krieg noch in diesem Jahr zu beenden - Sybiha

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nächste Woche sind es 100 Tage, seit die Ukraine einem vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt hat.

Die Ukraine glaubt nach wie vor, dass US-Präsident Donald Trump in der Lage ist, einen umfassenden Krieg zu beenden. Dies erklärte der Leiter des ukrainischen Außenministeriums Andrij Sybiha während des Forums GLOBSEC-2025 am Freitag, den 13. Juni. Dem Diplomaten zufolge träumt er davon, dass die Ukraine auf allen Foren der Welt kein Thema mehr sein wird, was wiederum die Erreichung eines langfristigen und umfassenden Friedens bedeuten würde.

„Deshalb begrüßen wir die Bemühungen von Präsident Trump… Wir wollen den Krieg in diesem Jahr beenden und wir haben die Chance, unsere Friedensbemühungen zu beschleunigen“, sagte Sybiha. Der Minister bejahte die Frage, ob der US-Führer wichtig für den Frieden sei.

Der Außenminister erinnerte daran, dass es nächste Woche 100 Tage her ist, dass die Ukraine einem vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt hat. Das war genau die Initiative der USA. Um das Ziel zu erreichen, muss der Westen jedoch Druck auf Russland ausüben.

„Und danach werden wir die Chance haben, unsere Friedensbemühungen zu beschleunigen und mit den Verhandlungen über ein breiteres Friedensabkommen oder -abkommen zu beginnen“, so Sybiha.