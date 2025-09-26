Die Ukraine hat neue Regeln für den Autoverkauf eingeführt: verpflichtende Angaben zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett der Ukraine hat einen Beschluss gefasst, der die Autohändler verpflichtet, den Kunden klare Informationen über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen zur Verfügung zu stellen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Beschluss Nr. 1182 vom 25. September 2025.

Von nun an muss jedes Auto ein A4-Etikett mit Angaben zu Modell, Kraftstofftyp, offiziellem Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen haben.

Elektronische Leitfäden und Poster

MinRegion wird jährlich den offiziellen Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissionen aktualisieren, der online verfügbar sein wird.

Autohäuser müssen am Verkaufsort Plakate oder elektronische Anzeigen mit einer vollständigen Liste der Modelle und ihrer Eigenschaften anbringen.

Obligatorische Daten für die Werbung

Die neuen Regeln gelten auch für Werbematerialien. Broschüren oder Anzeigen über Autos müssen den offiziellen Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen enthalten.

Die Angaben müssen leicht lesbar sein und dürfen nicht weniger auffällig sein als andere Texte in der Werbung.

Tipps für Autofahrer

Die Leitfäden enthalten nicht nur Zahlen, sondern auch Tipps für Autofahrer, wie sie sparsam fahren können.

Dazu gehören Fahrstil, Reifendruck und Wartung, die den tatsächlichen Kraftstoffverbrauch und die Emissionen beeinflussen.

