Die Ukraine hat die Produktion der selbstfahrenden Artillerieeinheit Bohdan stark erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Potenzial der ukrainischen Verteidigungsindustrie hat sich in einer Stunde des Krieges verzehnfacht, sagte Wolodymyr Selenskyj.

Die ukrainische Industrie war in der Lage, die Produktion von Panzerhaubitzen (Panzerartillerie) Bogdan auf bis zu 40 Stück pro Monat zu erhöhen. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag, den 6. Oktober, auf dem dritten Forum der Verteidigungsindustrie in Kiew bekannt.

Er erinnerte daran, dass sich das Potenzial der ukrainischen Verteidigungsindustrie während des Krieges verzehnfacht hat. Allein das Potenzial für die Produktion von Drohnen und Raketen wird sich im nächsten Jahr auf 35 Mrd. Dollar belaufen.

„Wir konnten schnell und qualitativ hochwertig die Produktion von einheimischer Artillerie aufbauen. Wir produzieren allein 40 unserer Bogdans pro Monat. Das ist ein ernstzunehmendes Ergebnis“, erklärte der Staatschef.

Laut Selenskyj hat die Ukraine im vergangenen Jahr 2,4 Millionen Mörser- und Artilleriemunition unterschiedlichen Kalibers hergestellt.

„Wir brauchen Finanzmittel, um das ganze Potenzial wirklich zu nutzen. Und wir arbeiten mit allen Partnern zusammen, die uns dabei helfen können… Unsere Waffen werden nur noch größer werden. Die Aufgabe der Hersteller, der ukrainischen Regierung und aller beteiligten Institutionen besteht darin, bis Ende des Jahres mindestens 50% der Waffen an der Front zu haben – unsere, ukrainische Waffen. Und diese Aufgabe muss erfüllt werden“, sagte der Präsident.

Wir erinnern uns, im April 2024 sagte Selenskyj, dass die Ukraine 10 Panzerartillerieeinheiten Bogdan pro Monat produziert. Und bereits im April dieses Jahres berichteten die Medien, dass die Ukraine mehr als 20 Bohdan pro Monat produziert.