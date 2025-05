Die Ukraine hat den Tag des Kindes verschoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf diese Weise hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den ukrainischen Kindertag mit dem Weltkindertag synchronisiert.

Der Kindertag wird in der Ukraine jährlich am 20. November begangen. Dies geht aus dem veröffentlichten Erlass von Präsident Wolodymyr Selenskyj #355/2025 hervor, der am Freitag, den 30. Mai veröffentlicht wurde.

„Um den Schutz der Kindheit als nationale Priorität der Ukraine zu bekräftigen, die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zum Schutz der Rechte und des Wohls des Kindes zu stärken und zu vereinen und die Bestimmungen des Übereinkommens über die Rechte des Kindes umzusetzen, erlasse ich hiermit: In der Ukraine den Tag des Kinderschutzes einzuführen, der jährlich am Weltkindertag, dem 20. November, begangen werden soll“, heißt es in dem Dokument.

Außerdem heißt es, dass das Präsidialdekret Nr. 568/98 vom 30. Mai 1998 über den Tag des Kinderschutzes „für null und nichtig erklärt“ werden soll.